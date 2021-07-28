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    • 28.07.2021 10:55
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    İlahiyat ve işletme taban puanları 2021! ÖSYM YKS 2021 işletme ve ilahiyat bölümü için kaç puan ve net gerekir?

    İlahiyat ve işletme taban puanları 2021 YKS'ye katılım sağlayan adayların merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemleri bekliyor. Peki, ilahiyat ve işletme taban puanları 2021 kaç oldu? ÖSYM YKS 2021 işletme ve ilahiyat bölümü için kaç puan ve net gerekir? İşte bilinmesi gereken tüm bilgiler...

    İlahiyat ve işletme taban puanları 2021 kaç oldu?

    İlahiyat ve işletme taban puanları 2021 YKS'ye katılan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Milyonlarca adayın katılımıyla 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS'de hangi puanla nereye yerleşileceği milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları 2021! ÖSYM YKS 2021 çocuk gelişimi ve gastronomi kaç puan ve net gerekir? İşte tüm bilgiler...

    İLAHİYAT VE İŞLETME TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

    2021 İlahiyat ve işletme bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar netleşiyor. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamasında "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa." ifadelerini kullandı.

    2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

            MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

            Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

            ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

            Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

            a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
            b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
            c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
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            ÖSYM son dakika: YKS sonuçları AÇIKLANDI!
            Haberler Güncel İlahiyat ve işletme taban puanları 2021! ÖSYM YKS 2021 işletme ve ilahiyat bölümü için kaç puan ve net gerekir?