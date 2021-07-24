CHP'li İBB Kartal'da park genişletme bahanesiyle ağaçları kesti iki aydır tek çivi çakmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal'da Mayıs ayında gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışması sırasında Atatürk Parkı içinde bulunan çok sayıda ağacı katletti. Park çalışmasını gerçekleştiren ekipler, elektrikli testerelerle ağaçları kesti. Sözde çevre hassasiyeti ile harekete geçen Gezi kalkışmasının 8'inci yıl dönümünde Kartal'da büyük bir ağaç katliamı gerçekleştirmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.
YAZIK GÜNAH DEĞİLMİ
'Yeşil alan üreteceğiz' diyen İBB yönetimi üretilen alanlar içindeki ağaçları kesiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'ın merkezinde bulunan Atatürk Parkı'nı Mavi Yeşil isimli bir firmaya ihale ederek yeniden düzenlemeye başladı. İnşaat faaliyetleri devam ederken park içindeki ağaçlar ekipler tarafından acımasızca elektrikli testereler ile kesildi.
40-45 YILLIK AĞAÇLAR YOK EDİLDİ
Park içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaç kesimlerini ise vatandaşların tepkilerine maruz kalmamak için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere denk getirdi. Park içinde çok sayıda ağacı keserek yok eden ekipler, son olarak ise Kordonboyu mahallesi muhtarlık binasının hemen arkasında bulunan spor sahasının yıkımı sırasında da burayı çevreleyen ağaçları katletti. Yaşları 40-45 olan ve 30-35 metre boyundaki ağaçlar ekipler tarafından sokağa çıkma yasağı sırasında kesilirken kökleri ise iş makineleriyle çıkartılarak söküldü.