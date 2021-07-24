CHP'li İBB Kartal'da park genişletme bahanesiyle ağaçları kesti iki aydır tek çivi çakmadı!





40-45 YILLIK AĞAÇLAR YOK EDİLDİ

Park içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaç kesimlerini ise vatandaşların tepkilerine maruz kalmamak için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere denk getirdi. Park içinde çok sayıda ağacı keserek yok eden ekipler, son olarak ise Kordonboyu mahallesi muhtarlık binasının hemen arkasında bulunan spor sahasının yıkımı sırasında da burayı çevreleyen ağaçları katletti. Yaşları 40-45 olan ve 30-35 metre boyundaki ağaçlar ekipler tarafından sokağa çıkma yasağı sırasında kesilirken kökleri ise iş makineleriyle çıkartılarak söküldü.