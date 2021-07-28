2021 YKS polislik için kaç puan gerekiyor? YKS PMYO taban puanları başarı sıralaması kaç?

Polislik PMYO taban puanları 2021 YKS'ye katılan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS'de hangi puanla nereye yerleşileceği milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, Polislik PMYO taban puanları 2021 kaç oldu? Polislik için kaç puan ve net gerekir? İşte YKS 2021 PMYO taban puanları ve başarı sıralaması



2020 PMYO TABAN PUANI

Bu senen için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

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İşte PMYO başvuru şartları ve detaylı puanları;