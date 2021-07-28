İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz'ı darp eden çiftin yalanı ortaya çıktı! Tanığın ifadesi saldırıyı doğruladı

Yeliz E. ise, "Sadece aramızda tartışma yaşandı. Bahsedildiği gibi 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' sözlerini sarf etmedim. Eşime 'gerizekalı' dediği için sinirlendim. Ben de ona söylendim. Darp etmedim. Başörtüsünü açmadım" dedi. Şüpheliler Rabia Yılmaz'ı darp ettiklerini inkar etti ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı. Tanık, Rabia Yılmaz'ın şikayetinde belirttiği gibi genç kadına başörtülü olduğu için hakaret edip darp ettikleri şeklinde ifade verdi.

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