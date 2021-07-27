Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

VAKALAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Vakalar tırmanışa geçti. Son 24 saatte16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı.

Uzmanlar, yatan hastaların yüzde 97'sinin ya tek doz aşı olan ya da hiç olmayanlardan oluştuğunu söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca 26 Temmuz aşılama tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, dün yaklaşık 245 bin kişiye ilk doz aşısı yapıldı. İkinci doz aşı uygulananların sayısı 910 binden fazla oldu. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı ise 213 bine yakın.

Bu rakamlarla dün toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulanmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böylece ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.