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    • 27.07.2021 19:07
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    Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

    Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarında büyük yükseliş yaşanması nedeniyle gözler kabine toplantısına ve yasaklara çevrildi. Sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan yeni yasak iddiaları nedeniyle yasaklar gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı Bu hafta kabine toplantısı var mı? Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre; 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

    1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar gelecek mi? Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre; Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı. Vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan birisi de Ağustos ayı başında yasakların geri döneceği oldu. Peki; yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar!

    YASAKLAR GELECEK Mİ?

    Sokağa çıkma yasağı ve mekanların kapatılmasına ilişkin herhangi alınmış bir karar yok. Önümüzdeki dönemde vaka sayılarına bağlı olarak yeni bir karar alınabilir.

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Şu anda planlanmış bir kabine toplantısı bulunmuyor.

    VAKALAR TIRMANIŞA GEÇTİ

    Vakalar tırmanışa geçti. Son 24 saatte16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı.

    Uzmanlar, yatan hastaların yüzde 97'sinin ya tek doz aşı olan ya da hiç olmayanlardan oluştuğunu söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını açıkladı.

    Bakan Koca 26 Temmuz aşılama tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Buna göre, dün yaklaşık 245 bin kişiye ilk doz aşısı yapıldı. İkinci doz aşı uygulananların sayısı 910 binden fazla oldu. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı ise 213 bine yakın.

    Bu rakamlarla dün toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulanmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böylece ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.

        AŞI AĞIR HASTALIĞI ÖNLÜYOR

        Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, salgının aşısılar arasında yayıldığını ve hastanelerde yatan ağır vakaların aşısız olduklarının altını çiziyor:

        "Şu an gidişat aşısızların pandemisine doğru gidiyor. Onların yarattığı bu virüs yükü, aşı olanları da maalesef riske atıyor. Her şeyden önemlisi önümüz sonbahar. Vedalaştığımız ve şu an için geri kazandığımız her şeyi bir daha kaybetme ihtimalini konuşuyoruz. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 139 yatanımız var. Ve yatanlarımızın büyük çoğunluğu aşısızlar. Yatan hastalarımızın yüzde 70'ini bu grup oluşturuyor. İkinci grupta daha aşılarını tamamlamamış olanlar. Yani ilk doz aşıyı olmuş, erken cesaret kazanmış ve kendini korumamış grup. Bu hasta gruplarının içinde sadece 4 kişi bütün aşılarını tamamlamış ve ona rağmen hasta olmuş."

        Prof. Yiyit, yatan hastalar arasında sadece 4 kişinin her iki dozunu yapmış olmasına rağmen virüse yakalandığını belirtiyor ve ekliyor:

        "Aşıda biz yüzde 90 oranında hastalıktan korunmayı vadediyoruz yani virüsün bulaşmasını değil. Şu an virüsün PCR pozitif çıkmasını engelleyecek bir gücü yok. Yani siz virüsü alabilirsiniz ama sizin hasta olmanızı engellemeyi vadediyor. '2 doz aşısını oldu ama PCR'ı pozitif çıktı' söylemine aldanmayın. Yapılmış çalışmalar ölüm oranlarını düşürme ve hasta olmayı engelleme üzerine. Siz çift doz aşılı olsanız ve maske mesafeye dikkat etmezseniz pozitif çıkabilirsiniz Aşı size ağır hasta olmanızı engelliyor. Şu an yapılan çalışmalar bulaşı da engelliyor yüzde 40 oranında. Hastalıktan yüzde 90, bulaştan yüzde 40 koruyor. Ama toplumun yüzde 90'ı aşı olursa o zaman bulaşı da çok yüksek oranlarda engelleyecek."
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