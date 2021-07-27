Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar gelecek mi? Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre; Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı. Vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan birisi de Ağustos ayı başında yasakların geri döneceği oldu. Peki; yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar!
YASAKLAR GELECEK Mİ?
Sokağa çıkma yasağı ve mekanların kapatılmasına ilişkin herhangi alınmış bir karar yok. Önümüzdeki dönemde vaka sayılarına bağlı olarak yeni bir karar alınabilir.
BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Şu anda planlanmış bir kabine toplantısı bulunmuyor.
VAKALAR TIRMANIŞA GEÇTİ
Vakalar tırmanışa geçti. Son 24 saatte16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı.
Uzmanlar, yatan hastaların yüzde 97'sinin ya tek doz aşı olan ya da hiç olmayanlardan oluştuğunu söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını açıkladı.
Bakan Koca 26 Temmuz aşılama tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, dün yaklaşık 245 bin kişiye ilk doz aşısı yapıldı. İkinci doz aşı uygulananların sayısı 910 binden fazla oldu. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı ise 213 bine yakın.
Bu rakamlarla dün toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulanmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böylece ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.