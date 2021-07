Yasaklar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

AŞI AĞIR HASTALIĞI ÖNLÜYOR

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, salgının aşısılar arasında yayıldığını ve hastanelerde yatan ağır vakaların aşısız olduklarının altını çiziyor:

"Şu an gidişat aşısızların pandemisine doğru gidiyor. Onların yarattığı bu virüs yükü, aşı olanları da maalesef riske atıyor. Her şeyden önemlisi önümüz sonbahar. Vedalaştığımız ve şu an için geri kazandığımız her şeyi bir daha kaybetme ihtimalini konuşuyoruz. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 139 yatanımız var. Ve yatanlarımızın büyük çoğunluğu aşısızlar. Yatan hastalarımızın yüzde 70'ini bu grup oluşturuyor. İkinci grupta daha aşılarını tamamlamamış olanlar. Yani ilk doz aşıyı olmuş, erken cesaret kazanmış ve kendini korumamış grup. Bu hasta gruplarının içinde sadece 4 kişi bütün aşılarını tamamlamış ve ona rağmen hasta olmuş."