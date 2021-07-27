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    • 28.07.2021 06:47
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    Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? 2021/22 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

    Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı zaman kala ücretli öğretmenlik başvuruları araştırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonucunda MEB'in boş kontenjanları bu kapsamda değerlendirilecek. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021/22 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman 2021?

    Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 – 2022 ücretli öğretmenlik başvuru dönemi için öğretmen adayları araştırma yapmaya başladı. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Adaylar görevlendirildiği takdirde mezuniyet belgelerini ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi gerekiyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANIR?

    Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2021

    Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru yapmak istediğiniz ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

    MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar:

        1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

        2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

        3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

        4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

        5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

        6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

        7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

        Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

        GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

        Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.

        Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

        · Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
        · Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
        · Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
        · Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
        · Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
        · Sağlık Raporu (6 Aylık)
        · Bir adet fotoğraf
        · Varsa diğer sertifikalar
        · Varsa KPSS Sonuç Belgesi
        · Askerlik Durum Belgesi
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        Haberler Güncel Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? 2021/22 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?