Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? 2021/22 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 – 2022 ücretli öğretmenlik başvuru dönemi için öğretmen adayları araştırma yapmaya başladı. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Adaylar görevlendirildiği takdirde mezuniyet belgelerini ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi gerekiyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANIR?
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2021
Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru yapmak istediğiniz ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.