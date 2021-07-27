Tunus, BAE destekli darbecilerin hedefi oldu!





BAĞIMSIZLIK GÜNÜNDE DARBE GİRİŞİMİ

Tunus'ta 11 yıl önce başlayan Arap Baharı'nın bu kez tersine provası yapıldı. Cumhurbaşkanı Said'in bağımsızlık gününün kutlandığı 25 Temmuz'da hükümeti ve parlamentoyu feshetmesi ülkeyi karıştırdı.



Tunus'ta 17 Aralık 2010'da Muhammed Buazizi adlı bir gencin kendini yakmasıyla başlayan olaylar Arap Baharı olarak birçok ülkeye yayılmıştı. Ülkede, önceki gün öğleden sonra başlayan gösteriler, gece yarısı bir hükümet darbesine dönüştü, askerlerin sokağa inmesiyle meclis kapatıldı. Öfkeli göstericiler ayrıca birçok şehirde iktidardaki Nahda Partisi ve diğer partilerin bazı binalarına da saldırılar düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli olduğu iddia edilen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı.







Meclisin yetkilerini 30 gün boyunca donduran Cumhurbaşkanı Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye tehdit etti. Seçimle işbaşına gelen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi bu kararı, 'anayasa ve devrime karşı bir darbe' olarak nitelendirdi.