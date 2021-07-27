Tunus, BAE destekli darbecilerin hedefi oldu!

Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus, devrimin 10. yılında karıştı. Cumhurbaşkanı Said, askerlerin desteğiyle Meclisi kapattı.
İktidardaki Nahda Hareketi'nin lideri ve Meclis Başkanı Gannuşi, direnme kararı aldı. Halkı, barışçıl gösteriler için sokağa çağırdı.
Said, komutanlarla bu fotoğrafı çektirdi. "Silah kullanmaktan çekinmeyiz" dedi.
ANKARA KINADI
Türkiye, seçilmiş yönetime müdahaleyi kınadı. "Halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
BAE 3 GÜN ÖNCE İLAN ETTİ
Darbe şakşakçısı Dubai'nin polis şefi Korgeneral Khalfan, 3 gün önce şu tweet'i attı: İyi haber, yeni bir darbe geliyor!
BAĞIMSIZLIK GÜNÜNDE DARBE GİRİŞİMİ
Tunus'ta 11 yıl önce başlayan Arap Baharı'nın bu kez tersine provası yapıldı. Cumhurbaşkanı Said'in bağımsızlık gününün kutlandığı 25 Temmuz'da hükümeti ve parlamentoyu feshetmesi ülkeyi karıştırdı.
Tunus'ta 17 Aralık 2010'da Muhammed Buazizi adlı bir gencin kendini yakmasıyla başlayan olaylar Arap Baharı olarak birçok ülkeye yayılmıştı. Ülkede, önceki gün öğleden sonra başlayan gösteriler, gece yarısı bir hükümet darbesine dönüştü, askerlerin sokağa inmesiyle meclis kapatıldı. Öfkeli göstericiler ayrıca birçok şehirde iktidardaki Nahda Partisi ve diğer partilerin bazı binalarına da saldırılar düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli olduğu iddia edilen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı.
Meclisin yetkilerini 30 gün boyunca donduran Cumhurbaşkanı Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye tehdit etti. Seçimle işbaşına gelen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi bu kararı, 'anayasa ve devrime karşı bir darbe' olarak nitelendirdi.