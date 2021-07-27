Son dakika: Gaziantep'te tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depodan zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.





"ÇEVRE İÇİN HERHANGİ BİR SORUN KALMADI"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz." diye konuştu.