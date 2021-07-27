2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL-2021/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruda, geç başvuru ücretine dair bilgi paylaşıldı. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru ücretleri nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte detaylar!