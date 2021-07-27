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    • 27.07.2021 10:59
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    2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL-2021/2 sınavı ne zaman?

    YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sınava girecek adaylar, YÖKDİL geç başvuru ücretlerini ve tarihlerini merak etmeye başladı. 02- 12 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapamayanlar bugün içinde geç başvurularını yapabilecekler. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda başvuruların ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiği belirtildi. 2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru ücretleri nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte sınava dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

    YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruda, geç başvuru ücretine dair bilgi paylaşıldı. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru ücretleri nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte detaylar!

    YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    YÖKDİL/2 geç başvuru 27 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.

    Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor.

    YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti: 217,50 TL

    Adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

        YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

        2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

        YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 YÖKDİL/2 sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

        YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Cevap kağıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
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        Haberler Güncel 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL-2021/2 sınavı ne zaman?