2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL-2021/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruda, geç başvuru ücretine dair bilgi paylaşıldı. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru ücretleri nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte detaylar!
YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YÖKDİL/2 geç başvuru 27 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti: 217,50 TL
Adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.