Çeşme’deki beach rezervasyon yaptıranları plaja almadı, ABD'lileri kapıda karşıladı

Giriş ücreti 300 lirayı bulan Çeşme'deki Before Sunset Beach, müşteri de beğenmemeye başladı. Bu yaz birçok beach, telefon trafiğini yönetememekten şikayetçi olduğu için Instagram üzerinden rezervasyon almaya başladı. Bunlardan biri de Before Sunset Beach. Ancak rezervasyon yaptıran birçok kişiyi kapıda bekleten ardından da içeri almayan Before Sunset Beach isyan ettirdi. Kapıdan çevrilen arkadaş gurubunun bir üyesi, "Amerikalı arkadaşlarımız da vardı. Rezervasyon yaptırdık. Before Sunset Beach'in girişinde bekletildik. Ardından Amerikalı arkadaşlarımızı içeri davet ettiler, bize de giremeyeceğimizi söylediler. Ahlaksızlığın boyutu sınır tanımadı" dedi.
İşte plaja giremeyenlerin sosyal medyadaki isyanları:
Rezervasyon yaptırdık. Sabah kapıya gittiğimizde sizi alamıyorum dediler. Tipimizi beğenmediler galiba.
Böyle saçmalık görmedim. Bu arada kılığımız da gayet düzgün iki kadın bir erkek gittik, almadılar.
Paramızla rezil olduk. Yetkililere sesleniyorum. Bu duruma bir çözüm bulun.
Hala inanamıyorum. Yüzüme baktı. Hem de öküzün trene baktığı gibi. Sonra 'yer yok' dedi. Öküzlere plajda yetki vermişler.
İki doktor olarak ailelerimizle girmek istedik. Almadılar. Nedenini sorduk. Açıklama yapmak zorunda olmadıklarını söylediler.
Neymiş, rüsum kırmızıymış. İçeri almamak için uydurdukları bahane de bu.
Ünlülerin de akın ettiği Before Sunset Beach'in bu tavrı eleştirilere neden oldu.
ESRA ERON
CANSU DERE