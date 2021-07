Çeşme’deki beach rezervasyon yaptıranları plaja almadı, ABD'lileri kapıda karşıladı

Giriş ücreti 300 lirayı bulan Çeşme'deki Before Sunset Beach, müşteri de beğenmemeye başladı. Bu yaz birçok beach, telefon trafiğini yönetememekten şikayetçi olduğu için Instagram üzerinden rezervasyon almaya başladı. Bunlardan biri de Before Sunset Beach. Ancak rezervasyon yaptıran birçok kişiyi kapıda bekleten ardından da içeri almayan Before Sunset Beach isyan ettirdi. Kapıdan çevrilen arkadaş gurubunun bir üyesi, "Amerikalı arkadaşlarımız da vardı. Rezervasyon yaptırdık. Before Sunset Beach'in girişinde bekletildik. Ardından Amerikalı arkadaşlarımızı içeri davet ettiler, bize de giremeyeceğimizi söylediler. Ahlaksızlığın boyutu sınır tanımadı" dedi.