Çeşme’deki beach rezervasyon yaptıranları plaja almadı, ABD'lileri kapıda karşıladı





İşte plaja giremeyenlerin sosyal medyadaki isyanları:



Rezervasyon yaptırdık. Sabah kapıya gittiğimizde sizi alamıyorum dediler. Tipimizi beğenmediler galiba.



Böyle saçmalık görmedim. Bu arada kılığımız da gayet düzgün iki kadın bir erkek gittik, almadılar.



Paramızla rezil olduk. Yetkililere sesleniyorum. Bu duruma bir çözüm bulun.



Hala inanamıyorum. Yüzüme baktı. Hem de öküzün trene baktığı gibi. Sonra 'yer yok' dedi. Öküzlere plajda yetki vermişler.



İki doktor olarak ailelerimizle girmek istedik. Almadılar. Nedenini sorduk. Açıklama yapmak zorunda olmadıklarını söylediler.



Neymiş, rüsum kırmızıymış. İçeri almamak için uydurdukları bahane de bu.