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    • 13.07.2021 17:04
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    CHP'li İBB'nin iptal ettiği sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve ücretsiz İSPARK hakkını AK Parti yeniden devreye aldı

    CHP'li İBB yönetiminin 1 Temmuz itibariyle sonlandırdığı "sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı" AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yeniden devreye alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıyoruz.” dedi.

    İstanbul'a 2 müjde birden

    CHP'li İBB, sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatıldı.

    31 ARALIK 2021'E KADAR UZATILACAK
    İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif Temmuz ayı meclis gündemine alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.



    Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

        MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA EKONOMİK DESTEK
        Bir diğer müjde de minibüsçü esnafına geldi. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak yeni bir teklif hazırlandı.

        AK Parti Grubu tarafından hazırlanan teklif hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Minibüsçülerimizin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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