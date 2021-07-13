CHP'li İBB'nin iptal ettiği sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve ücretsiz İSPARK hakkını AK Parti yeniden devreye aldı

CHP'li İBB, sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatıldı.