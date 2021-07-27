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    • 27.07.2021 10:31
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    2021 İl içi atama sonuçları isim listesi! 81 il MEB Müdürlük duyuruları | MEBBİS İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi 2021!

    İl içi atama sonuçları açıklanan iller listesi öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bulunduğu ilden başka bir ile atama talep eden öğretmenler Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. İl içi atama sonuçları açıklayan illere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, il içi atama sonuçları isim listesi 2021!

    takvim.com.tr
    2021 İl içi atama sonuçları isim listesi! 81 il MEB Müdürlük duyuruları

    2021 İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi! 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde erişime açılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İl içi atama sonuçları açıklayan illere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, il içi atama sonuçları isim listesi 2021!

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER!

    Aşağıda bulunan iller listesinden il içi atama sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

    01 Adana il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    02 Adıyaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    03 Afyon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    04 Ağrı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    05 Amasya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    06 Ankara il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    07 Antalya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    08 Artvin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    09 Aydın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    10 Balıkesir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    11 Bilecik il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    12 Bingöl il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    13 Bitlis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    14 Bolu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    15 Burdur il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    16 Bursa il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ

    17 Çanakkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    18 Çankırı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    19 Çorum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    20 Denizli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    21 Diyarbakır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    22 Edirne il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    23 Elazığ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    24 Erzincan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    25 Erzurum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    26 Eskişehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    27 Gaziantep il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    28 Giresun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    29 Gümüşhane il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

    30 Hakkari il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ

        31 Hatay il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ

        32 Isparta il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        33 Mersin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        34 İstanbul il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        35 İzmir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        36 Kars il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        37 Kastamonu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        38 Kayseri il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        39 Kırklareli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        40 Kırşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        41 Kocaeli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        42 Konya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        43 Kütahya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        44 Malatya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        45 Manisa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        46 Kahramanmaraş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        47 Mardin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        48 Muğla il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        49 Muş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        50 Nevşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        51 Niğde il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        52 Ordu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        53 Rize il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        54 Sakarya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        55 Samsun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        56 Siirt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        57 Sinop il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        58 Sivas il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        59 Tekirdağ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        60 Tokat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        61 Trabzon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        62 Tunceli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        63 Şanlıurfa il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ

        64 Uşak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        65 Van il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        66 Yozgat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        67 Zonguldak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        68 Aksaray il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        69 Bayburt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        70 Karaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        71 Kırıkkale il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ

        72 Batman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

        73 Şırnak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

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        76 Iğdır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

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        Haberler Güncel 2021 İl içi atama sonuçları isim listesi! 81 il MEB Müdürlük duyuruları | MEBBİS İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi 2021!