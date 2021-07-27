2021 İl içi atama sonuçları isim listesi! 81 il MEB Müdürlük duyuruları | MEBBİS İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi 2021!

2021 İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi! 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde erişime açılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İl içi atama sonuçları açıklayan illere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, il içi atama sonuçları isim listesi 2021!
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER!
Aşağıda bulunan iller listesinden il içi atama sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
01 Adana il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
02 Adıyaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
03 Afyon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
04 Ağrı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
05 Amasya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
06 Ankara il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
07 Antalya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
08 Artvin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
09 Aydın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
10 Balıkesir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
11 Bilecik il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
12 Bingöl il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
13 Bitlis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
14 Bolu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
15 Burdur il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
16 Bursa il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ
17 Çanakkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
18 Çankırı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
19 Çorum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
20 Denizli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
21 Diyarbakır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
22 Edirne il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
23 Elazığ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
24 Erzincan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
25 Erzurum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
26 Eskişehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
27 Gaziantep il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
28 Giresun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
29 Gümüşhane il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
30 Hakkari il içi atama sonuçları içinTIKLAYINIZ