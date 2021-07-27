2021 İl içi atama sonuçları isim listesi! 81 il MEB Müdürlük duyuruları | MEBBİS İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi 2021!

2021 İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi! 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde erişime açılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İl içi atama sonuçları açıklayan illere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, il içi atama sonuçları isim listesi 2021!