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    • 26.07.2021 19:10
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    Aşı zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayana restoran, kafe, AVM, seyahat yasağı gelecek mi?

    Aşı yaptırmayana restoran, kafe, AVM, seyahat yasağı gelecek mi? Aşı zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında ülkemizde milyonlarca kişi aşılandı. Ancak son günlerde aşılama hızının düşmesi ve koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle aşı kısıtlaması gündeme geldi. Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde uygulanmaya başlanan kısıtlamalar nedeniyle, aşı olmayanların sosyal ortamlara girmesi yasaklanıyor. Peki; Türkiye’de aşı zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayana yasak gelecek mi?

    takvim.com.tr
    Aşı zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayana restoran, kafe, AVM, seyahat yasağı gelecek mi?

    Aşı zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayana restoran, kafe, AVM, seyahat yasağı gelecek mi? Ülke genelinde milyonlarca vatandaşımız aşı olurken, aşı yaptırmayan da milyonlarca kişi olduğu ifade ediliyor. Vaka sayılarının yükselmesi ve aşılama hızının düşmesiyle aşı zorunlu mu olacak sorusu da gündem oldu. Uzmanlar, aşıda zorlamanın kabul edilemeyeceğini ama aşı karşıtlığının yenilmesi için aşıya teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

    KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

    18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.

    COVID-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.

    Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

    En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşıda zorunlu uygulamaların değil akılcı teşvik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Balık, "Zorunlu uygulamalar toplumda antipati ile karşılanıyor. Bu zorunluluk belki de dirençle karşılaşılmasına neden olur.

        Bu nedenle çok zorda kalınmadığı, halk sağlığı açısından ileri derecede kontrol edilemeyecek noktalara gelinmediği sürece aşıda zorunlu uygulamalar yerine teşvik edici önlemler almak gerekiyor. Özellikle 40 yaş altı grupta aşı tereddütü veya aşı lakayıtlığının fazla olduğunu görüyoruz.

        Sosyal medyadaki aşı karşıtlığı veya kararsızlığı bunu körüklüyor. Sosyal medyada bu yaş grubuna yönelik ünlü isimleri de kullanarak ikna edici çalışmalar yapılabilir. İkincisi de bu yaş grubu için Spor müsabakaları, konserler gibi toplu aktivitelere girerken çift doz aşı kuralı konulabilir. Bunu da o aktiviteleri düzenleyen kişi veya kurumlar yapabilir.

        Böylelikle devlet ayrımcılık yapıyor algısı oluşmaz. Yine bazı konserlerde, maçlarda ya da etkinliklerde çift doz aşı sertifikası olanlara belli yerler kurayla ücretsiz olarak tahsis edilebilir. Zorlayıcı tedbirleri illa hükümetin alması gerekmiyor. Hükümet aldığı zaman aşı karşıtları bunu bir fırsata dönüştürebiliyor ve bu da aşılamayı negatif etkileyebilir" değerlendirmesini yaptı.
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