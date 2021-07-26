Aşı zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayana restoran, kafe, AVM, seyahat yasağı gelecek mi? Ülke genelinde milyonlarca vatandaşımız aşı olurken, aşı yaptırmayan da milyonlarca kişi olduğu ifade ediliyor. Vaka sayılarının yükselmesi ve aşılama hızının düşmesiyle aşı zorunlu mu olacak sorusu da gündem oldu. Uzmanlar, aşıda zorlamanın kabul edilemeyeceğini ama aşı karşıtlığının yenilmesi için aşıya teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor.
KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.
COVID-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.