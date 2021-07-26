Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı!

ADANA'YA ACİL İNİŞ

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.