Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.





VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİNE ERTELEME

Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.



