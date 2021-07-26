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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

    Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

    VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİNE ERTELEME
    Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

    Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

    Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme