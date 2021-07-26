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    • 26.07.2021 15:59
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    Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    Açık ceza izinleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'ndan izinlerin uzatılıp uzatılmadığına dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merakla araştırılıyor. Bu bağlamda gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    Mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Temmuz ayının son günlerinde açık cezaevi izinleri hakkında yapılan son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte son gelişmeler;

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

    Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak.

        O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

        Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.

        Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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