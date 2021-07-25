YKS sınav sonuçları açıklandı mı 2021? YKS sonuçları son dakika ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi açıkladı!

YKS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrenci sabah saatlerinden itibaren YKS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı hakkında araştırmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Aynı zamanda tercihlerin yapılacağı tarih de belli olmuştu. Bu gelişmelerin ardından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.