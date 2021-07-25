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    • 26.07.2021 06:45
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    YKS sınav sonuçları açıklandı mı 2021? YKS sonuçları son dakika ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi açıkladı!

    YKS sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Öte yandan tercihlerin yapılacağı tarih de belli oldu. 26- 27 Haziran tarihleri arasında YKS sınavına giren öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    YKS sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

    YKS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrenci sabah saatlerinden itibaren YKS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı hakkında araştırmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Aynı zamanda tercihlerin yapılacağı tarih de belli olmuştu. Bu gelişmelerin ardından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

        2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

        ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DA AÇIKLANDI

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

        KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

        Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

        Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşt
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