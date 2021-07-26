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    Rahat uyu şehidim

    Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verdi. MSB, en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Rahat uyu şehidim
    Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verdi. MSB, en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




    Sözleşmeli er olan Emrah Aslan, Vezirköprü'de henüz bir yıllık asker olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ise memleketi Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.



    Gözü yaşlı anne Emriye Güney, törende güçlükle ayakta durabildi. Güney'i yakınları yalnız bırakmadı.



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