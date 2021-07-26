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    • 27.07.2021 00:30
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    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonrası bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

    Şehidimiz var!

    Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
    Şehidimiz Halil Çelebi'nin ailesinin Kırıkkale'deki evine Türk Bayrağı asıldı. Çelebi Ailesi'nin biri merhum 4 çocuğundan biri olan Şehit Halil Çelebi 3 yıl önce göreve başlamıştı.

    YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
    Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düğünü olan Şehit Çelebi'nin cenazesinin yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği kaydedildi.

        BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Altun, "Kahraman şehidimiz Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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