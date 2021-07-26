Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehidimiz Halil Çelebi'nin ailesinin Kırıkkale'deki evine Türk Bayrağı asıldı. Çelebi Ailesi'nin biri merhum 4 çocuğundan biri olan Şehit Halil Çelebi 3 yıl önce göreve başlamıştı.
YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düğünü olan Şehit Çelebi'nin cenazesinin yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği kaydedildi.