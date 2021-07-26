Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.