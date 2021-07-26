6 yıla kadar hapsi istendi! Oyuncu Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar hakkında istenen hapis cezası belli oldu. 6 yıla kadar hapsi istenen Ayşegül Çınar kimdir? Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan, 2 polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Her iki şüphelinin pişmanlıklarını dile getirdikleri belirtilen iddianamede, Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis istendi.