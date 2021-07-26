6 yıla kadar hapsi istendi! Oyuncu Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar hakkında istenen hapis cezası belli oldu. 6 yıla kadar hapsi istenen Ayşegül Çınar kimdir? Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan, 2 polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Her iki şüphelinin pişmanlıklarını dile getirdikleri belirtilen iddianamede, Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis istendi.
AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.
Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.
7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.