Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın üst kademesi 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde!

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.