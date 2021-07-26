MEB son dakika: 2021/ 2022 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler yüz yüze eğitime mi geçecek?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili sürecinde okulların açılacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi koronavirüs pandemisi nedeniyle uzak eğitimle geçirildi. MEB tarafından son dakika açıklamalara odaklanan öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:
"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."
LİSELERDE DERS SAYISININ AZALTILMASI
Liselerdeki müfredata ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, yurt dışındaki bazı ülkelerden örnekler vererek, oralarda liselerde 6-7 dersin bulunduğunu, Türkiye'de ise 13-14 dersin olduğunu söyledi.