Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 12:08
    ABONE OL

    MEB son dakika: 2021/ 2022 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler yüz yüze eğitime mi geçecek?

    Okullar ne zaman açılacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim döneminin sona ermesinin ardından okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalara başladı. Yaz tatili sürecinin devam ettiği şu dönemde öğrenciler MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine odaklandı. Bu bağlamda, okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB son dakika: 2021/ 2022 okullar ne zaman açılacak?

    Milyonlarca öğrenci yaz tatili sürecinde okulların açılacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi koronavirüs pandemisi nedeniyle uzak eğitimle geçirildi. MEB tarafından son dakika açıklamalara odaklanan öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

    "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

    LİSELERDE DERS SAYISININ AZALTILMASI

    Liselerdeki müfredata ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, yurt dışındaki bazı ülkelerden örnekler vererek, oralarda liselerde 6-7 dersin bulunduğunu, Türkiye'de ise 13-14 dersin olduğunu söyledi.

        Selçuk, Türkiye'de öğrencilerin derinleşmekte sorun yaşadıklarını ve çok sayıda dersi yüzeysel aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

        "Diğer ülkelerdeki gençler, lisede daha dar bir alana, üniversitede daha da dar bir alana geçiyorlar, spesifik oluyor. Buna biz üçgen yaklaşımı diyoruz. İlkokul ve ortaokul bu üçgenin alt kısmı, burada temel vatandaşlık bilgileri alınır, liseye doğru bir daralma olur, orada artık yüksek öğretimde ne okuyacaksa, ona yönelik daha az ders alır ama derinlemesine alır. Mesela 2 saat fizik almaz 6 saat fizik alır, 3 saat matematik almaz 6-7 saat matematik alır eğer o alana yönelecekse. Lisede daralır üniversitede daha da daralır, yüksek lisans ve doktora üçgenin tepesidir. Fakat Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var, üniversitede de diyelim ki Türkçe ile inkılap tarihiyle ilgili ders var, lisede de ortaokulda da var. Bizim her dersi azar azar yüzeysel olarak almak değil de, ben buna çukur kazmak diyorum. Çukur kazıyorsunuz bir sürü çukur ama kuyu kazamıyorsunuz, kuyu kazamazsanız suyu bulamazsınız. Kuyu kazmak derinleşmek gerekiyor, liselerdeki derslerin sayısının azalması gerekiyor. Fakat bu salgın meselesi 2 öğretim boyunca bizi bir sıkıntıya soktu ve benim şöyle bir prensibim var. Biz bir çalışmanın pilotunu yapmadan ülkeye genellemek istemiyoruz çünkü bu bir deneme tahtası değil, pilotu yapabilmek için de salgın müsaade etmedi. Yani okullar açık olmadığı için ben deneme çalışması yapamadım ama inşallah eylülden itibaren bunu başlatacağız. Sonra da oradaki geri bildirimi alıp ülke genellemesi yapacağız."

        Bakan Selçuk, kendisinin köpeği "Pergel"i sahiplenmesinin ardından 20 bine yakın okulda hayvan besleme çalışması yapıldığını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini, çocukların hayvanlarla ilişkisinin eğitimin en yüksek hedefleri arasında olduğunu belirterek, okullarda daha fazla hayvan olması için elinden geleni yapacağını kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fondaş Medyascope 'Türk' diyemiyor
        Haberler Güncel MEB son dakika: 2021/ 2022 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler yüz yüze eğitime mi geçecek?