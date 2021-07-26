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    • 26.07.2021 13:33
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

    Teröre Eren operasyonu! 2 PKK'lı daha EX

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi!