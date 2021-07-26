Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.