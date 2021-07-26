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    • 26.07.2021 10:26
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    Et sote nasıl yapılır? Kurban eti ile pratik ve lezzetli et sote tarifi! İşte malzemeler ve püf noktalar…

    Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından dinlendirilmiş kurban etleri ile yemek hazırlamak isteyenler özellikle Et sote nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban eti ile pratik ve lezzetli et sote tarifi haberimizin içerisinde yer alıyor. Büyükten küçüğe herkesin severek tüketeceği, sağlığa faydalı pek çok proteini içeren et sote yemeğinde püf noktalar son derece önemli. İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Et sote nasıl yapılır?

    Et sote nasıl yapılır? Kurban eti ile pratik ve lezzetli et sote tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevilen et yemeklerinden biri olan ve tadına doyum olmayan bu lezzet sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın ardından en çok yapılan tariflerden biri olan et sote malzemeleri ve püf noktaları haberimizde yer alıyor.

    ET SOTE NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    5 yemek kaşığı sıvı yağ
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 adet soğan
    500g kuşbaşı et

    2 adet domates4 adet sivri biber
    Pul biber
    Karabiber
    Kekik
    Sıcak su (üzerini geçecek kadar)
    Tuz

        Yapılışı:
        Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alalım.
        Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım.
        Kuşbaşı doğranmış eti de ilave edelim.
        Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim.
        Doğranmış domates ve doğranmış sivribiberi ilave edelim.
        Tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edelim.
        Daha sonra pul biber, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştıralım.
        Etlerin üzerini geçecek şekilde sıcak suyu ilave edip karıştıralım ve tencerenin kapağını tekrar kapatalım.
        Etimiz lokum gibi yumuşayıncaya kadar pişirelim.
        Son olarak tuzunu ayarlayıp karıştıralım.
        5 dk daha pişirdikten sonra ocağı kapatalım. Et sote yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.
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