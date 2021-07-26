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    • 26.07.2021 09:13
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    LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2021?

    LGS 2. tercihler ne zaman? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin velisinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Öğrenciler yerleştikleri liseyi, öğrenirken, ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Öğrenciler yerleştikleri liseyi öğrenirken ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

    LGS 2.tercihleri belli oldu. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

    2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ!

    30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

    30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

    30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

    05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

    26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

    26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

    2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



    02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

    09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

    09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
    öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

    20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

    23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

    31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
    Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

    06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

        Bakanlık LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvim uyarınca açıkladı.

        Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

        Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre, birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.

        HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

        SINAVLI OKULLARIN YÜZDE 95'İ DOLDU

        Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birisine yerleşti

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi." dedi.

        SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İKİLİ EĞİTİM YAPACAK YENİ OKUL YOK

        Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

        "Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor."

        SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YARIDAN FAZLASI BİRİNCİ TERCİHİNE YERLEŞTİ

        Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

        "Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49,3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir."

        SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İSTENİLEN OKUL TÜRLERİNE YERLEŞME ORANLARI YÜKSELDİ

        Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken, 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi.

        Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi.

        Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

        Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi."

        SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

        İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi:

        "Bu kapsamda 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."
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        Haberler Güncel LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2021?