LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2021?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Öğrenciler yerleştikleri liseyi öğrenirken ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 2.tercihleri belli oldu. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.
2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ!
30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması
05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı