Adli tatilde icra takibi yapılır mı? 2021 adli tatil ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor? Görülen davalar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yargıyla ilgili davaları olan vatandaşlar toplu izin sürecinde neler olduğu, nöbetçi mahkemelerin hangi durumlarda hizmet verdiği gibi bilgileri araştırıyor. İşre adli tatilde görülen ve ara verilen davalar…
ADLİ TATİLDE İCRA TAKİBİ YAPILIR MI?
İcra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemeleri İcra İflas Kanunu'nundan kaynaklanan itiraz, şikayet ve kanunda yer alan davalara bakmakla görevli ve özel yargılama usulüne tabi mahkemelerdendir.
ADLİ TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE DAVALARA BAKILIYOR MU?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.
HMK uyarınca adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.