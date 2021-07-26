Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2021 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 12:01
    ABONE OL

    Adli tatilde icra takibi yapılır mı? 2021 adli tatil ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor? Görülen davalar...

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından Adli tatilde icra takibi yapılır mı? Sorusunun cevabı sıklıkla araştırılır oldu. Her yıl belirlenen tarihler arasında adli tatil uygulanıyor ve belli başlı davaların yanı sıra diğerleriyle ilgili süreçler de tatile giriyor. Peki bu davalar hangileri? Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı 2021 adli tatil ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor? Davaları devam eden süreçlerde nöbetçi mahkemeler çalışıyor. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Adli tatilde icra takibi yapılır mı?

    Adli tatilde icra takibi yapılır mı? 2021 adli tatil ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor? Görülen davalar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yargıyla ilgili davaları olan vatandaşlar toplu izin sürecinde neler olduğu, nöbetçi mahkemelerin hangi durumlarda hizmet verdiği gibi bilgileri araştırıyor. İşre adli tatilde görülen ve ara verilen davalar…

    ADLİ TATİLDE İCRA TAKİBİ YAPILIR MI?

    İcra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemeleri İcra İflas Kanunu'nundan kaynaklanan itiraz, şikayet ve kanunda yer alan davalara bakmakla görevli ve özel yargılama usulüne tabi mahkemelerdendir.

    ADLİ TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

    ADLİ TATİLDE DAVALARA BAKILIYOR MU?

    Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

    Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

    Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.

    HMK uyarınca adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

        b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

        c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

        ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

        d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

        e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

        g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

        ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

        h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fondaş Medyascope 'Türk' diyemiyor
        Haberler Güncel Adli tatilde icra takibi yapılır mı? 2021 adli tatil ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor? Görülen davalar...