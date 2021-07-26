Bağdat Caddesi'nde kaos! Bisiklet yolu için koyulan dubalar kaldırıldı İBB suçu İSKİ'ye attı

İBB: KALDIRMA KARARIMIZ YOK

Utku Cihan (İBB Ulaşım Daire Başkanı): Bağdat Caddesi'nde İSKİ'nin yol çalışması sebebiyle bisiklet yolundaki dubalar kaldırıldı. İBB olarak bizim aldığımız bir yolu kaldırma kararı yok. Hatta o yolun kalıcı olmasını istiyoruz ama belli eksikliklerin olduğunun farkındayız. Bağdat Caddesi'nin yeniden tasarlanması gündemde. Yenilenme kararının ardından park alanları, araçlar için cep alanları gibi pek çok yenilik gelecek. Belki beton ayraçlar koymayı planlıyoruz. İSKİ çalışması bu yaz sonuna doğru bitecek. İnşaat bittikten sonra çalışmayı yapan firma kaldırdığı dubaları geri koymakla yükümlü.