Bağdat Caddesi'nde kaos! Bisiklet yolu için koyulan dubalar kaldırıldı İBB suçu İSKİ'ye attı

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde 2020 yazında hayata geçen bisiklet yolundaki kaos sürüyor. Bağdat Caddesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bisiklet yolunun 1 kilometrelik alanı kaldırıldı. Bisiklet ve scooter'lar hızla akan Bağdat Caddesi'nden gitmek zorunda kaldı. Bu hafta ise resmi bir açıklama yapılmadan yoldaki dubalar kaldırıldı.
Eski hali
SADECE ŞERİT AYIRIYOR
Göztepe'den Kızıltoprak'a kadar olan 5 kilometrelik tüm bisiklet yolu iptal edildi. Bisikletli yolu ayıran tüm seperatörler kaldırıldı. Sadece iki seperatör duba duruyor. Araçlar bisiklet yolunu şerit haline getirdi.
Yeni hali
Kadıköy'de bir senedir süren bisiklet yolu kaosuna bisiklet derneklerinden tepki geldi. Bisikletli Ulaşım Platformu yaptığı açıklamada İBB'den ya da Kadıköy Belediyesi'nden resmi bir açıklama beklediklerini eğer bisiklet yolu tamamen kaldırıldıysa bunun söylenmesi gerektiğini belirtti. Platform, "Bağdat Caddesi bisiklet yolu tamamen kaldırılmadıysa mevcut durum herkes için akıl karıştırıcı ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.