LGS nakil tarihleri: LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek?

LGS nakil tarihleri ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler konu hakkında sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Nakil tarihleri bu bağlamda sonuçların ardından merakla araştırılıyor. Peki, LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? İşte bilinmesi gerekenler...
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS ikinci tercihler ne zaman?
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İşte nakil tarihleri ve nakil işlemleri;
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
ESAS NAKİL BAŞVURUSU
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.