sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuç sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika için araştırmalar özellikle son dakikalarda artışa geçerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS yerleştirme sonuçları duyuruldu. Sonuçlar, "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Peki, sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS ikinci tercihler ne zaman?
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.