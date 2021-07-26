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    • 26.07.2021 09:14
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    sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuç sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

    LGS tercih sonuçları geçtiğimiz aydan bu yana yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler konu hakkında sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte sınava dair merak edilen detaylar...

    Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı!

    sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika için araştırmalar özellikle son dakikalarda artışa geçerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS yerleştirme sonuçları duyuruldu. Sonuçlar, "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Peki, sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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    LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

    LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

    26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

    Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

    Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

        SONUÇLARIN ARDINDAN NAKİL SÜRECİ ÖNEM ARZ EDİYOR

        Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1'inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

        1'inci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2'nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.

        2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

        MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

        1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

        NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

            Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

            Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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            Haberler Güncel sonuc.meb.gov.tr 2021 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuç sorgulama nereden ve nasıl yapılır?