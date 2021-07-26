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    A Haber ekibine saldıran CHP'li İBB’nin cankurtaranlarına İYİ Parti kalkan oldu

    CHP'li İBB’nin militan cankurtaranları, Şile’de A Haber ekibine saldırdı. CHP’nin ortağı İYİ Parti ise bu skandala sahip çıktı. İstanbul vekili Hayrettin Nuhoğlu ile partililer adliyeye taşındı. Saldırganlara mesaj yolladı: Sonuna kadar arkanızdayız!

    Hiç İYİ değil!

    İstanbul Şile'de haber takibi yaparken aHaber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'i darp eden İBB'ye bağlı cankurtaranlara İYİ Parti sahip çıktı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti Şile İlçe Başkanı Kahraman Koç, adliyeye sevk edilen saldırgan Atakan Çetiner'i yalnız bırakmadı! Partililer, saldırganın serbest kalması üzerine adeta göbek attı.


    İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu yaptığı açıklama ile aHaber'i hedef aldı.

    Nuhoğlu, aHaber'i hedef aldı ve "Şile'de bir günümüz adliye önünde geçti. Cankurtaranlara bir TV kanalındaki haksız suçlama yapıldı" dedi. İYİ Parti Şile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Uçar ise "Çetiner'in yaşadığı bu haksız muamelenin takipçisiyiz ve arkadaşımızın arkasındayız" diyerek saldırganlara sahip çıktı.



    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), aHaber ekibine yapılan skandal saldırıya 3 gün sessiz kaldı. Eleştiriler üzerine şu açıklamayı yaptı: Sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Olayda darbe alan meslektaşlarımıza 'Geçmiş olsun' diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. (BARIŞ SAVAŞ)



        İYİ PARTİ'DEN BİR SKANDAL DAHA
        İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, FETÖ'cü Semih Terzi'ye sahip çıktı. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir için "Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" dedi.
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