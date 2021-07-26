A Haber ekibine saldıran CHP'li İBB’nin cankurtaranlarına İYİ Parti kalkan oldu



İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu yaptığı açıklama ile aHaber'i hedef aldı.



Nuhoğlu, aHaber'i hedef aldı ve "Şile'de bir günümüz adliye önünde geçti. Cankurtaranlara bir TV kanalındaki haksız suçlama yapıldı" dedi. İYİ Parti Şile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Uçar ise "Çetiner'in yaşadığı bu haksız muamelenin takipçisiyiz ve arkadaşımızın arkasındayız" diyerek saldırganlara sahip çıktı.