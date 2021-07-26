A Haber ekibine saldıran CHP'li İBB’nin cankurtaranlarına İYİ Parti kalkan oldu

İstanbul Şile'de haber takibi yaparken aHaber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'i darp eden İBB'ye bağlı cankurtaranlara İYİ Parti sahip çıktı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti Şile İlçe Başkanı Kahraman Koç, adliyeye sevk edilen saldırgan Atakan Çetiner'i yalnız bırakmadı! Partililer, saldırganın serbest kalması üzerine adeta göbek attı.
İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu yaptığı açıklama ile aHaber'i hedef aldı.
Nuhoğlu, aHaber'i hedef aldı ve "Şile'de bir günümüz adliye önünde geçti. Cankurtaranlara bir TV kanalındaki haksız suçlama yapıldı" dedi. İYİ Parti Şile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Uçar ise "Çetiner'in yaşadığı bu haksız muamelenin takipçisiyiz ve arkadaşımızın arkasındayız" diyerek saldırganlara sahip çıktı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), aHaber ekibine yapılan skandal saldırıya 3 gün sessiz kaldı. Eleştiriler üzerine şu açıklamayı yaptı: Sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Olayda darbe alan meslektaşlarımıza 'Geçmiş olsun' diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. (BARIŞ SAVAŞ)