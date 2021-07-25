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    Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı! İtfaiye müdahale ediyor

    Ankara Çankaya'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken yangını çıkaran bir kişi gözaltına alındı. Dumanlar, Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

    DHA
    AOÇ'de yangın!

    Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti. Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı" dedi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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