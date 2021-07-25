Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı! İtfaiye müdahale ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti. Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı" dedi.