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    • 25.07.2021 13:20
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    Kabine Toplantısı ne zaman? Yarın 26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Yasaklar geri mi gelecek?

    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış yasakların yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Temmuz ayında 4 bine kadar düşen vaka sayısı, son günlerde 12 binin üzerinde seyretmeye başladı. Bu nedenle gözler Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Kabine Toplantısı en son 12 Temmuz'da gerçekleşmişti. Vaka sayılarında yükselişin meydana gelmesiyle birlikte Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Bakan Koca yaptığı son açıklamasında, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerine yer verdi. Peki, 26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Son günlerde vaka sayılarının 12 bine yükselmesi yasakların yeniden geri gelip gelmeyeceği konusunu akıllara getirdi. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Son Kabine Toplantısı 12 Temmuz'da gerçekleşmişti ve Başkan Erdoğan bayram tatili süreciyle ilgili kararları paylaşmıştı. Vaka sayılarında gözlenen bu yükselişin ardından, "Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Son toplantı 12 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor.

        KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 12 BİN 381 OLDU

        Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 221.463 testte 12.381 vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken, 5.383 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

        En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.

        KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

        İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

        "AŞINIZI OLUN"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.
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