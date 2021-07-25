Kabine Toplantısı ne zaman? Yarın 26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Yasaklar geri mi gelecek?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Son günlerde vaka sayılarının 12 bine yükselmesi yasakların yeniden geri gelip gelmeyeceği konusunu akıllara getirdi. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Son Kabine Toplantısı 12 Temmuz'da gerçekleşmişti ve Başkan Erdoğan bayram tatili süreciyle ilgili kararları paylaşmıştı. Vaka sayılarında gözlenen bu yükselişin ardından, "Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Son toplantı 12 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor.