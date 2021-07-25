İşadamı Cengiz Erberk şikayetçi! Kızım için 1500 TL nafaka ödemem diyor

İstanbul'da güzellik uzmanı Derya Kart, Avrupa eski güzeli Neşe Erberk'in kardeşi işadamı Cengiz Erberk ile nişanlı olduğu 2015'te hamile olduğunu öğrendi. İşadamı, "Benden nafaka almak için çocuk mu yaptın" diye kızınca, genç kadın mahkemeye gitti.

Doğmamış kızı için 5 bin lira nafaka talep etti. Mahkeme, talebi kısmen kabul etti. İşadamının bin 500 lira ödemesine karar verdi. Bu kez, kızı 5 yaşına gelen işadamı Erberk, mahkemeye dilekçe verdi. "Durumum iyi değil. Bin 500 lira nafaka çok fazla. Düşürülsün" dedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.