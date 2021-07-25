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    İşadamı Cengiz Erberk şikayetçi! Kızım için 1500 TL nafaka ödemem diyor

    İşadamı Cengiz Erberk, kızı için mahkemenin belirlediği bin 500 liralık nafakası fazla buldu. Erberk, nişanlı iken hamile kalan Derya Kart'ın "Nafaka almak için hamile kaldığını" iddia etti.

    Deniz Yusufoğlu
    Nafakalar bastı

    İstanbul'da güzellik uzmanı Derya Kart, Avrupa eski güzeli Neşe Erberk'in kardeşi işadamı Cengiz Erberk ile nişanlı olduğu 2015'te hamile olduğunu öğrendi. İşadamı, "Benden nafaka almak için çocuk mu yaptın" diye kızınca, genç kadın mahkemeye gitti.

    Doğmamış kızı için 5 bin lira nafaka talep etti. Mahkeme, talebi kısmen kabul etti. İşadamının bin 500 lira ödemesine karar verdi. Bu kez, kızı 5 yaşına gelen işadamı Erberk, mahkemeye dilekçe verdi. "Durumum iyi değil. Bin 500 lira nafaka çok fazla. Düşürülsün" dedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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    Haberler Güncel İşadamı Cengiz Erberk şikayetçi! Kızım için 1500 TL nafaka ödemem diyor