SON DAKİKA: Yerli aşıdaki bu özellik diğerlerinde yok! Dublör virüs ile bağışıklık kazandırıyor

Son dakika haberi: TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili Sabah'aaçıklamalarda bulundu. Salgının başlamasından bu yana, birlikte başarma yaklaşımıyla yürütülen yenilikçi aşı adayları arasında yaygın kullanıma en yakın olan aşı adayının VLP aşı adayı olduğunu belirten Mandal, virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
'YAN ETKİ İLE KARŞILAŞMADIK'
VLP aşısının insanda ilk aşama denemeleri olan Faz-1 çalışmasına 36 gönüllü ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile beraber katıldığına değinen Mandal, "17 Nisan 2021 tarihinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde birinci doz aşımızı ve 21 gün sonra ikinci doz aşımızı başarılı bir şekilde olduk. Herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık" diye konuştu.
Faz-2 çalışmasında VLP aşı adayımızın virüsün İngiliz varyantında bulunan mutasyonuna karşı ayrıca geliştirilen tasarımını da dâhil ettiklerini ifade eden Mandal, "Toplam 330 gönüllü olacak şekilde 110 kişiye Vuhan varyantı için geliştirilen orijinal tasarımlı VLP aşı adayı, 110 kişiye İngiliz varyantı için geliştirilen VLP aşı adayı ve 110 kişiye de 1. doz VLP orijinal ve 2. doz VLP İngiliz varyantı için geliştirilen aşı adayları ile aşılama yapılıyor.