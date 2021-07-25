SON DAKİKA: Yerli aşıdaki bu özellik diğerlerinde yok! Dublör virüs ile bağışıklık kazandırıyor

Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Faz-3 çalışmasına VLP aşı adayımızın Delta varyantına karşı tasarım içerecek şekilde dâhil edilmesini sağlayacağız. VLP aşı adayımızın bir özelliği de Varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilen bir teknolojiye sahip olması. Bu kapsamda VLP aşı adayımızın yeni ortaya çıkabilecek varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilmesinin hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.