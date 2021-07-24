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    • 24.07.2021 13:39
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    Türkiye'den Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için taziye

    Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    AA
    Türkiye'den Hindistan'a taziye

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin, onlarca kişinin kayıp olduğunun ve çok sayıda kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.


    HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE SABIR DİLİYORUZ
    Açıklamada, "Hindistan halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

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