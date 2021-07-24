"Bedelli askerlik ücreti düşürülsün" tartışmaları sonrası MSB kaynaklarından son dakika açıklaması

TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.

Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını ifade etti.

Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğu bilgisini verdi.