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    • 25.07.2021 01:20
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    Son dakika: Şehitlerin isimleri, memleketleri ve rütbeleri | Elbab şehitlerinin isimleri nedir?

    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan El Bab'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucu iki kahraman vatan evladı şehit oldu. Gelen acı haberin ardından vatandaşlar El Bab şehitlerinin isimlerini, memleketlerini ve rütbelerini aratmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    El Bab şehitleri isimleri ve memleketleri

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristler Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına saldırdı.

    Yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman asker şehit oldu, 2 kahraman asker ise yaralandı.



    Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edildi.



    TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
    Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlendi, hedefler derhal ateş altına alınarak etkili şekilde vuruldu.



    Yapılan bu alçak saldırı sonucu vatandaşlar El Bab'da şehit olan kahraman vatan evlatlarının isimlerini aratmaya başladı.

    Resmi kaynaklar, şehit düşen askerlerimizin ismini henüz açıklamadı.

    İsimler açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



        ŞEHİTLERİMİZ VE YARALILARIMIZ YURDA GETİRİLDİ
        Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.

        Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu.

        Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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