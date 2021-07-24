Son dakika: Şehitlerin isimleri, memleketleri ve rütbeleri | Elbab şehitlerinin isimleri nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristler Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına saldırdı.
Yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman asker şehit oldu, 2 kahraman asker ise yaralandı.
Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edildi.
TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlendi, hedefler derhal ateş altına alınarak etkili şekilde vuruldu.
Yapılan bu alçak saldırı sonucu vatandaşlar El Bab'da şehit olan kahraman vatan evlatlarının isimlerini aratmaya başladı.
Resmi kaynaklar, şehit düşen askerlerimizin ismini henüz açıklamadı.
İsimler açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.