Son dakika: Şehitlerin isimleri, memleketleri ve rütbeleri | Elbab şehitlerinin isimleri nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristler Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına saldırdı.

Yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman asker şehit oldu, 2 kahraman asker ise yaralandı.







Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edildi.