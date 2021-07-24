El Bab'taki alçak saldırı sonucu şehit olan 2 kahraman vatan evladı ve yaralılar Türkiye’ye getirildi

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.



Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu.