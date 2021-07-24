





"VAKALARDAKİ ARTIŞ HASTANE YATIŞLARINA YANSIYABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka tablosunu değerlendirdi.



Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" ifadelerini kullandı.