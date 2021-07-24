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    • 24.07.2021 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.



    Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı.




    "VAKALARDAKİ ARTIŞ HASTANE YATIŞLARINA YANSIYABİLİR"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka tablosunu değerlendirdi.

    Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu