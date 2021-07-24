İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fransa'ya tepki: Yasa, İslam karşıtlığını meşrulaştırmaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen tasarının dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırdığını söyledi. Bu adımın Müslümanları daha da ötekileştireceğine dikkat çekti.
"İSLAM KARŞITLIĞINI MEŞRULAŞTIRMAKTA, ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAKTA"
Söz konusu yasanın Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olduğunu vurgulayan Altun, "Bu yeni yasa İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır" dedi.
"YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı son dönemde İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birliklerinin önem kazandığını belirten Altun, "Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
İşte Altun'un konuya ilişkin yaptığı paylaşımı;
La France prétend se baser sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2021
Cependant elle accroît l'ingérence dans le mode de vie des minorités religieuses par le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", voté à l'Assemblée nationale.