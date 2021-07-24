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    • 24.07.2021 11:22
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    • 24.07.2021 11:22
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    Son dakika: Ağustos'ta yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

    23 Temmuz koronavirüs tablosuna göre dün vaka sayısı 11.094, vefat sayısı ise 60 olarak açıklandı. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni kısıtlamaların olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer almaya başladı. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Ağustos'ta yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

    Ağustos'ta kısıtlamalar geri gelecek mi?

    Koronavirüs vaka sayılarının özellikle bu hafta yükselişe geçmesinin hemen ardından vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda da yapılan son açıklamalar önemle takip ediliyor. Peki, Ağustos'ta yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? İşte detaylar...

    AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.

    İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;

    KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 94 OLDU

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 528 testte 11 bin 94 vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 215 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.

    En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

        İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

            "AŞINIZI OLUN"

            Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler, milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

            Salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini belirten Koca, "Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." çağrısında bulundu.
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