Son dakika: Ağustos'ta yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayılarının özellikle bu hafta yükselişe geçmesinin hemen ardından vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda da yapılan son açıklamalar önemle takip ediliyor. Peki, Ağustos'ta yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? İşte detaylar...
AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.
İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;
KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 94 OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 528 testte 11 bin 94 vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 215 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.