Onur Eker'in cesedi kurumuş bir dere yatağının kenarında bulundu: Ailesi cenazede güçlükle ayakta durabildi

Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur ve dedesi, bayramda kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı.

Dedesiyle birlikte koyunun peşinden gitti. Dedesi Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi.

Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Aramaya özel harekat ekipleri de katıldı. İşte 16 yaşındaki bir genç, kokuyu takip ederek Onur Eker'in cesedini kurumuş bir dere yatağının kenarında buldu. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Mehmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

MEVLÜT HASGÜL

