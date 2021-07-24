100 CIA ajanı, Havana sendromu yaşıyor (Güncel haberler)

ABD, yeni bir Rusya operasyonu mu başlattı? Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı verilen bu hastalık, tam 100 CIA ajanına görevden el çektirdi.

CIA Başkanı William Burns, bu durumu doğruladı ve en büyük sıkıntının Viyana'daki Amerikan ajanlarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti. CIA, bu virüsü Ruslar'ın yaydığına inanıyor. Nokta atışı yapıldığını düşünen CIA yetkilileri, gereken adımların önümüzdeki günlerde atılacağına dikkat çekti.