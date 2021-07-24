100 CIA ajanı, Havana sendromu yaşıyor (Güncel haberler)

ABD, yeni bir Rusya operasyonu mu başlattı? Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı verilen bu hastalık, tam 100 CIA ajanına görevden el çektirdi.
CIA Başkanı William Burns, bu durumu doğruladı ve en büyük sıkıntının Viyana'daki Amerikan ajanlarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti. CIA, bu virüsü Ruslar'ın yaydığına inanıyor. Nokta atışı yapıldığını düşünen CIA yetkilileri, gereken adımların önümüzdeki günlerde atılacağına dikkat çekti.
TALİBAN ABD İLE ÇOK YAKIN
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Taliban'ın, Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda bir gelişme olmadığını belirtti. Daha önce Rusya'nın Taliban'ı terör listesinden çıkarabileceği iddiaları vardı. Ruslar, ABD ile ciddi bir ittifak içinde olan Taliban'ın üst düzey isimlerinin Washington'a çalıştığına inanıyor.
KAŞ'TA FACİA 8 GÖÇMEN KAYIP
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. "TCG Gelibolu" ve "TCG Gökova" fırkateynleri ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.