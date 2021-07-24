KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması: Yeni bir dönemin kapıları açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) ziyaretinde gerçekleştirdiği açıklamalar, adada kaos isteyen çevreleri rahatsız etti. Başkan Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilen yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'na tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor" ifadeleriyle Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçtiği mesajını verdi.
'Kapalı' Maraş'a ilişkin KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maraş'taki çalışmaların kimsenin mağduriyetini amaçlamadığını belirterek, Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Maraş'taki Millet Bahçesi ve Bilal Ağa Mescidi'nin de sahiller gibi herkesin ziyaretine açık olacağını söyledi. Ataoğlu, "Parkın olduğu alan eskiden de kamusal alandı. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" dedi.
KAMUSAL ALANLAR KADEMELİ ŞEKİLDE CANLANACAK
Yetkili kurumların altyapı üstyapı çalışmaları ile ilgili envanter çalışması yaptığını kaydeden Ataoğlu, "Millet Bahçesi kamusal bir alan, Bilal Ağa Mescidi de öyle. Sahiller gibi oralar da ziyarete açık olacak. Çevre düzenlemeleri, altyapı çalışmaları herkese açık. Peyderpey bu çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" açıklamasında bulundu.