KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması: Yeni bir dönemin kapıları açılacak





SADECE MARAŞ'I GÖRMEK İÇİN GELENLER VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Maraş sahil şeridinin tamamıyla açıldığını ve ciddi şekilde ziyaretçi geldiğini vurgulayan Ataoğlu, "Sadece KKTC vatandaşı değil, kimlik ibraz eden,(Pandemi koşullarını sağladığı müddetçe) herkes içeriye girilebiliyor. Ülkemize gelen herkesin Maraş'ı görme talepleri oluyor. Maraş sahil şeridinin açılmasıyla dahi ülke turizmi adına ziyaret noktası ortaya çıktı. Sadece Maraş'ı görmek için ülkeye gelmek isteyenlerin olduğu da aşikar. Sadece anlatmak değil, herkesin Maraş'ı görmesi akıllardaki bütün sorulara cevap olacak" şeklinde konuştu.

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