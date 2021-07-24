Cinayet gibi kazada akılalmaz savunma! Emekli Hava Albay Zekeriya Suna önce otostop sonra intihar dedi

Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde 1 Temmuz günü meydana geldi. Emekli Hava Albay Zekeriya Suna'nın (50) kullandığı otomobil, yolda yürümekte olan 66 yaşındaki Fethiye Toprak ve 68 yaşındaki Nebahat Gülmez'e çarptı. İki kadın olay yerinde can verirken, sürücü Zekeriya Suna ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖNCE OTOSTOP SONRA İNTİHAR DEDİ
Gözaltına alınan sürücü Zekeriya Suna'nın kazanın ardından jandarmaya verdiği ifadesinde hayatını kaybeden Toprak ve Gülmez için önce "otostop çekiyorlardı" daha sonra da "aracın önüne atladılar" dediği öğrenildi. Erdemli Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Zekeriya Suna, buradaki ifadesinde de benzer yönde ilginç bir savunma yaptı.
Suna, "Araçlara el kaldırıyorlardı. Beni gördüklerinde de geriye dönüp yine el kaldırdılar. Arabanın önüne kendilerini atmış oldular. Ben hala kazanın nasıl gerçekleştiiğini idrak edemiyorum. Dışarıdan olayı izleyen bir kişi şahısların intihara meyilli olduğunu düşünürdü. Kaza, yayaların yolun içerisinde yürümesi ve panikle ani manevralar yapması sebebiyle gerçekleşmiştir" dedi.