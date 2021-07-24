Cinayet gibi kazada akılalmaz savunma! Emekli Hava Albay Zekeriya Suna önce otostop sonra intihar dedi

RAPORDA AKLA SIĞMAYAN ŞEYLER VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, kazada hayatını kaybeden Fethiye Toprak'ın kızı Ayşe Parlak konuştu. Parlak, Zekeriya Suna'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Parlak, "Anneme ve yengeme çarpan kişinin ifadelerini okuyunca üzüntümüz daha da katlandı. Kazanın olduğu yer tek gidiş gelişli. Köy yolu gibi bir yer olduğu için olay yerinde herhangi bir kamera, MOBESE falan yok. Kazanın görgü tanığı da olmadığı için kaza tutanakları tamamen sürücünün ifadelerine göre yazılmış. Kaza raporunda akla mantığa sığmayan bir sürü şey var.





Sürücü Zekeriya Suna'nın tüm iddialarına yer verilmiş ama süratli olabileceği, telefonla ya da başka bir şeyle meşgul olabileceği, uyumuş olabileceği gibi birçok ihtimal hesaba katılmadan serbest bırakılmış. Ne annem ne yengem asla otostop yapma alışkanlığı olan insanlar değiller. İntihar konusunu hiç konuşmak bile istemiyorum. İkisi de inançlı, hayatlarından memnun, yayladaki zamanlarını torunlarına kışlıklar hazırlayarak geçiriyorlar." diye konuştu.