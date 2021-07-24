Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2021 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2021 10:30
    ABONE OL

    Hastanede panik anları kamerada! Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı

    İzmir'in Konak ilçesindeki bir hastanede M.K., yardım istediği polis memurunun tabancasını kaptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, M.K., gelen takviye ekipler tarafından yakalandı.

    DHA
    Hastanede panik! Silahını alıp kaçtı

    Olay, 22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.


    POLİSİN YANINA GELİP YARDIM İSTEDİ


    M.K., hastanede, polis memuru F.Ü.'nün yanına gidip, husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyledi. Polis memuru F.Ü., durumu polis merkezine bildirerek ekip talebinde bulundu.


    BEYLİK TABANCASINI KAPTI
    Bir süre sonra M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
        Bu arada, M.K'nin polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını aldığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K., polis memurunun belinden beylik tabancasını alıyor.



        VATANDAŞLAR DIŞARI KAÇTI
        Durumu fark eden polis memuru ve vatandaşlar dışarı kaçıyor. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisi de saklanarak korunmaya çalışıyor. M.K. de herkes çıktıktan sonra dışarı çıkıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asıl hedefteki isim konuştu!
        Haberler Güncel Hastanede panik anları kamerada! Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı