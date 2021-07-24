Hastanede panik anları kamerada! Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı





VATANDAŞLAR DIŞARI KAÇTI

Durumu fark eden polis memuru ve vatandaşlar dışarı kaçıyor. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisi de saklanarak korunmaya çalışıyor. M.K. de herkes çıktıktan sonra dışarı çıkıyor.

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