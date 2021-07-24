Sabahın ilk saatleriyle birlikte pek çok akıllı telefon kullanıcısı Acil durum uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Telefonlarına bildirim gelen vatandaşlar detayları merak ediyor. Sabah saat 09.46 sularında iPhone kullanıcıları "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye" şeklindeki bir bildirimle karşı karşıya geldi ve bunun nedenini merak etmeye başladı. Konu hakkında yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, iPhone Acil durum uyarısı nedir? Test alert notification evde kal Türkiye telefon bildirimi ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

ACİL DURUM UYARISI NEDİR?

Binlerce akıllı telefon kullanıcısına "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye" şeklinde bildirim gelirken henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

İşte acil durum hakkında detaylar;