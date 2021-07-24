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    • 24.07.2021 10:44
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    iPhone Acil durum uyarısı nedir? Test alert notification evde kal Türkiye telefon bildirimi ne anlama geliyor?

    iPhone kullanıcıları sabah 09.46'da üst üste 6 kez akıllı telefonlara gelen "Test Alert Notification" uyarısıyla karşılaştı. Bu durum herkesi şaşırtırken nedeni merak konusu oluyor. Binlerce kişi konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Yüz binlerce kullanıcı arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürürken henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, acil durum uyarısı nedir? iPhone'a Test alert notification Acil durum uyarısı evde kal Türkiye" bildirimi neden geldi? İşte yaşanan son gelişmeler...

    Acil durum uyarısı nedir?

    Sabahın ilk saatleriyle birlikte pek çok akıllı telefon kullanıcısı Acil durum uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Telefonlarına bildirim gelen vatandaşlar detayları merak ediyor. Sabah saat 09.46 sularında iPhone kullanıcıları "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye" şeklindeki bir bildirimle karşı karşıya geldi ve bunun nedenini merak etmeye başladı. Konu hakkında yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, iPhone Acil durum uyarısı nedir? Test alert notification evde kal Türkiye telefon bildirimi ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

    ACİL DURUM UYARISI NEDİR?

    Binlerce akıllı telefon kullanıcısına "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye" şeklinde bildirim gelirken henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

    İşte acil durum hakkında detaylar;

    ACİL DURUM KELİME ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    Acil durum, hemen müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durum. Tıpta yaygın olarak kullanılan bu terim, Türkçe afet yazınına 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra, Dünya Bankası'nın önerisi ile girmiştir.

    Türkçeye, İngilizce "emergency" sözcüğünün karşılığı olarak giren ve hemen müdahale gerektiren tüm durum ve haller karşılığı olarak kullanılan emercensi sözcüğü de özellikle kimi askeri kaynaklarda kullanılmaktadır.

        Yaralanma, kalp krizi, mahsur kalma, yangın, ev ve iş kazaları ya da trafik kazaları gibi birçok durum, olayın ciddiyetine göre acil durum sayılabilir ve polis, itfaiye, sağlık ekibi gibi acil durum servislerinin müdahalesini gerektirebilir.

        Türkiye'de emniyet müdürlükleri, jandarma, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarca kullanılan değişik acil durum telefon numaraları bulunmaktadır.

        Acil durum numaralarının tamamı, gerek sabit, gerek cep telefonları ve gerekse telefon kulübelerinden "ücretsiz" olarak aranabilir. Bunun yanı sıra acil durum servisleri arandığında operatör otomatik olarak arayan kişinin yerini belirler.

            Cep telefonları kapsama alanı dışında olduğu (çekmediği) durumlarda dahi, eğer telefonu kapsayan başka bir operatör varsa acil servis numaralarını aramak mümkündür.
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