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    Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu öldü mü öldürüldü mü? Tüm sır gizemli mektupta

    Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun 17 Haziran'da helyum gazı düzeneğiyle otel odasında ölü bulunmasının ardından korkunç olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli ölümde Nasuhoğlu'nun başucundaki 7 sayfalık mektubun olayın detayını ortaya çıkartacağı iddia edildi.

    Gizemli mektup

    Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de lüks bir otelde kalıyordu. Kendisinden bir süre haber alınamayan Nasuhoğlu'nun bulunduğu odaya 17 Haziran'da otel görevlileri geldi. 603 numaralı odaya gelen görevliler, 31 yaşındaki Nasuhoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

    Genç karikatüristin hem ölü bulunması, hem de ölüm ya da öldürülme yöntemi şoke etti. Otel görevlileri Nasuhoğlu'nun başına bağlanmış bir poşet, poşetin içinde de hortum bulunduğunu söyledi. Hortumun bir diğer ucu ise helyum gazı düzeneğine bağlıydı. Helyum gazı da tüp şeklindeydi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Nasuhoğlu'nun yanı başında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektupta Nasuhoğlu'nun intihar ettiğine dair bir yazı ele alındığı öğrenildi. Savcılık dosyaya intihar mektubunu kendisinin yazıp yazmadığını belirlemeye çalışıyor.

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    Haberler Güncel Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu öldü mü öldürüldü mü? Tüm sır gizemli mektupta