FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast planını onaylamış

Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği, Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin detayları anlatıldı.

Kararın delilleri arasında yer alan bilgilere göre; suikastı, örgütün sözde 'TSK imamı' firari Adil Öksüz, Ankara Çayyolu'ndaki villada yapılan son hazırlık toplantısında, sözde HK İmamı Kemal Batmaz ve suikastı yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş ile birlikte planladı. Öksüz, 11 Temmuz'da ABD'ye gidip hain planı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e onaylattı ve 13 Temmuz'da ABD'den döndü.