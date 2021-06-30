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    • 30.06.2021 10:11
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    İBB'nin Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaçları söküp taşımak yerine iş makinesi ile katletmesi tepkilere neden oldu

    Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği inşaat çalışmalarında birçok ağacı katleden CHP'li İBB yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ağaçların sökülüp taşınması yerine iş makinesi ile adeta katledilmesi tepkilere neden oldu.

    CHP'li İBB'den ağaç katliamı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tepki çeken icraatlarına bir yenisini daha ekledi. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.


    AĞAÇ KIYIMI YAPTILAR
    Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.



    ÇAKMA ÇEVRECİLER SESSİZ
    Tepki çeken olay, çakma çevrecilerin de maskesini düşürdü. Daha önce hükümetin çeşitli icraatlarında taşınan ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sözde çevreciler, söz konusu CHP'li İBB olunca ağaçların kesilmesine bile göz yumdu.

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    CHP'li İBB'den ağaç katliamı
    Haberler Güncel İBB'nin Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaçları söküp taşımak yerine iş makinesi ile katletmesi tepkilere neden oldu