İBB'nin Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaçları söküp taşımak yerine iş makinesi ile katletmesi tepkilere neden oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tepki çeken icraatlarına bir yenisini daha ekledi. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.





AĞAÇ KIYIMI YAPTILAR

Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.







ÇAKMA ÇEVRECİLER SESSİZ

Tepki çeken olay, çakma çevrecilerin de maskesini düşürdü. Daha önce hükümetin çeşitli icraatlarında taşınan ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sözde çevreciler, söz konusu CHP'li İBB olunca ağaçların kesilmesine bile göz yumdu.